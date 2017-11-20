القاهرة أ ش أ

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام, بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية, حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت جهود الحملة -التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على مدار 24 ساعة- عن تنفيذ 53 ألفا و759 حكما قضائيا متنوعا, شملوا تنفيذ 318 حكما جنائيا, و20 ألفا و631 حكم حبس جزئي, و3 آلاف و580 حكم حبس مستأنف و23 ألفا و593 حكم غرامات, و5 آلاف و637 حكم مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده, وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق, ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.