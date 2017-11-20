الإسكندرية - أ ش أ

انطلقت فعاليات بطولة “نيمار” لكرة القدم والتي تعتبر أقوى بطولات كرة قدم للهواة على مستوى العالم، اليوم الاثنين، داخل مجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإسكندرية، والتي ينظمها كيان شباب جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وافتتح الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة، البطولة بمشاركة 938 لاعبا من طلاب الجامعة من مختلف الكليات بنظام خروج المغلوب، حيث يتم بعد ذلك اختيار بطل جامعة الإسكندرية للتصفية بين أبطال الجامعات الأخرى، ويتم تكريم الفريق الفائز بالسفر إلى البرازيل لمدة 10 أيام شاملة الإقامة وتذاكر السفر و مقابلة النجم البرازيلي نيمار.

وتهدف البطولة إلى مشاركة أكبر عدد من الطلاب وتنمية روح التعاون ونشر الروح الرياضية ودعوة للتعريف بمجموعة من الخبرات الحياتية من خلال التواصل مع الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، دعا أدهم محمد عضو كيان شباب جامعة الإسكندرية، جميع الطلاب لممارسة الأنشطة وطرح مجموعة من الأفكار الجديدة للأنشطة التي تهم الطلاب وذلك من خلال ممثلي كيان شباب جامعة الإسكندرية بالجامعة.