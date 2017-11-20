أنقرة - أ ش أ

أفادت تقارير إعلامية رسمية في تركيا اليوم الاثنين, بأن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 107 معلمين للاشتباه في ارتباطهم بالمعارض المقيم بأمريكا فتح الله جولن والمتهم من قبل السلطات بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي.

وتم احتجاز 51 شخصا في أنقرة بعدما أصدر النائب العام مذكرات الاعتقال, كما السلطات مستمرة في عملياتها الأمنية لضبط بقية المشتبهين.

و أوقفت السلطات المعلمين عن العمل في إطار الحملة الأمنية التي شنتها في أعقاب محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو من العام الماضي.

يذكر أنه تم احتجاز أكثر من 50 ألف شخص على خلفية محاولة الانقلاب, وإقالة أكثر من 150 ألف آخرين من وظائفهم بينهم عسكريون وقضاة وموظفون وحكوميون.