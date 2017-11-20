الرئيس السيسي يلقي كلمة بالبرلمان القبرصي 2017/11/20 - 16:46 الرئيس السيسي يلقي كلمة بالبرلمان القبرصي2017-11-20T16:46:41+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات القاهرة - أخبار مصر السيسي, قبرص أقرأ أيضا: الرئيس السيسي في زيارة رسمية الى قبرص الرئاسة: المباحثات مع الرئيس القبرصي تناولت جهود مكافحة الارهاب الرئيس القبرصي: علاقاتنا مع مصر تتطور في كافة المجالات بالفيديو .. مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ونظيره القبرصي السيسي: نثمن جهود قبرص الداعمة لمصر الرئيس القبرصي: زيارة السيسي دليل عمق العلاقات
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