رفح - أ ش أ

عبر ميناء رفح البري قادما من قطاع غزة وفد الفصائل الفلسطينية (يضم ممثلي 13 فصيلا) في طريقه إلى القاهرة لمناقشة عدد من الملفات تحت رعاية مصرية.

وأكد مصدر مسئول أن الوفد سيشارك في المباحثات التي ستجرى غداً الثلاثاء في القاهرة برعاية مصرية لبحث عدد من الملفات الرئيسية وعلى رأسها ملف المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومنظمة التحرير والانتخابات العامة والأمن والحريات العامة ،من المقرر أن تستمر لقاءات الفصائل لمدة يومين.