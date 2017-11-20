أخبار مصر - ياسمين سنبل

أكد فريد محمد فريد رئيس البورصة المصرية اليوم الاثنين أن أسواق المال الافريقية تحتاج الى مزيد من العمل لتقوم بدورها في دعم الاقتصاد الافريقية، كما تحتاج القارة الى دعم دور التكنولوجيا المالية وذلك لتخلفها بشكل كبير عن العالم في مجال تكنولوجيا اسواق المال، ما يؤكد ضرورة القضاء على الامية المالية

واضاف فريد ان قارة أفريقيا تحظى بفرص ومصادر هامة لم تستغل بعد، حيث من المتوقع ان تمتلك افريقيا أكبر قوى عاملة بحلول 2035، كما تضاعف حجم الاقتصاد الافريقي 3 مرات منذ عام 2000، وتشير التوقعات الى أن 3 اقتصادات افريقية في قائمة أكبر 30 اقتصاد العالم بحلول 2050.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها رئيس البورصة المصرية اليوم الاثنين في افتتاح أعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اتحاد البورصات الافريقية والذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة 20 و21 نوفمبر بحضور عدد من رؤساء البورصات الافريقية ومديرى اكبر المؤسسات الاستثمارية.

واوضح رئيس البورصة المصرية ان الدول الافريقية لا تحصل على مكانتها التي تستحقها، فالدول الأفريقية تمثل 6.7% من إجمالي الناتج المحلي من الأسواق الناشئة و 2.8% من إجمالي الناتج المحلي لاسواق العالمية، ومع ذلك، باستثناء جنوب أفريقيا، لا يتجاوز وزنها 0.13٪ في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مما يدل على وجودة فجوة بين الإمكانيات وما تحصل عليه القارة.