بنى سويف - أ ش أ

أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة لديها خطة لتمكين القيادات الشابة المتميزة في كافة المجالات في جميع المناصب التنفيذية في الدولة .

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة بنى سويف ، لتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالبساتين مركز بني سويف ، للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع من “تصميم وتصنيع وتشغيل” لتقييم المشروع من الناحية الفنية والاقتصادية.

وأشاد الوزير بالمشروعات الزراعية والصناعية بقرية ابشنا التابعة لمركز بني سويف، مؤكدا أن أهداف الوزارة هي المشروعات الصغيرة وتحويل القري من قري مستهلكة إلي قري مكتفية ثم منتجة إلى أن تصبح المحافظة مصدرة ، وهو ماتسعي الوزارة لتطبيقه في 4770 قرية علي مستوي الجمهورية.

وحول تأخر الانتخابات المحلية، قال الوزير إن تأخر إجراء انتخابات المحليات يرجع إلي عدم صدور القانون من مجلس النواب حتي الأن .

وأوضح الوزير أن زيارته لبني سويف لمتابعة خطة التنمية الاستثمارية والخدمية، قائلا “إنه شاهد حلول إحدى الكوارث البيئة التى كانت تهدد مدينة بني سويف الجديدة و الطرق الزراعية والصحراوية والمتمثلة في مشكلة الصرف الصناعي بمنطقة بياض العرب المنطقة الصناعية والتي تهدد قري شرق النيل والتي عانت منها المحافظة 12 عاما وأستطيع الأن أن أقدم رسالة اطمئنان لأهالي بني سويف بانتهاء تلك المشكلة المزمنة” .

وأردف بأنه تابع “محور عدلي منصور” والذي يعد أحد المشروعات القومية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن انجازات الرئيس السيسي والذي سيتم الانتهاء منه أواخر العام المقبل .