القاهرة - أ ش أ

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والمرشح لمنصب رئيس النادي في الانتخابات القادمة، أنه متمسك بقرار الانسحاب من الانتخابات حال استبعاد هاني العتال المرشح على منصب نائب رئيس الزمالك.

وقال سليمان – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين – إنه سيواصل الوقوف بجانب كل أفراد قائمته الانتخابية، مضيفا أنه وقائمته يتعرضون لاتهامات باطلة من رئيس الزمالك الحالي.

وأشار، إلى أن هاني العتال سيكمل إجراءات التقاضي على قرار استبعاده من الانتخابات، من أجل العودة للسباق الانتخابي مرة أخرى، خاصة أنه أحد أقوى المرشحين، موضحا أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال الفترة القادمة، لكشف العديد من الحقائق والمفاجآت التي تخص انتخابات نادي الزمالك.

كان أحمد سليمان قد أعلن مساء أمس الأحد، انسحابه من انتخابات الزمالك بسبب قرار لجنة التسوية وفض المنازعات باللجنة الأوليمبية، باستبعاد هاني العتال المرشح على منصب النائب من العملية الانتخابية، وذلك بناء على الطعن المقدم من مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة مرتضى منصور.

ومن المقرر أن تقام انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، لاختيار رئيس ونائبين اثنين، وأمين صندوق، بجانب خمسة أعضاء، وذلك تطبيقا للائحة نادي الزمالك الداخلية التي أقرتها الجمعية العمومية للنادي.