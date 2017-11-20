القاهرة - أ ش أ

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين حرص الدولة على تشجيع وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والسعي نحو استكمال الخطوات اللازمة لتطوير بيئة الأعمال في مصر، فضلا عن متابعة الجهود لدعم وتطوير قطاع الصناعة الذي يعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع وزيري القوى العاملة وشئون مجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات وممثلي عدد من الجهات المعنية لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال في مصر.

وتناول الاجتماع بحث خطوات تطوير بيئة الأعمال والارتقاء بها وسبل التعاون مع المنظمات الدولية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.