امريكا-رويترز

قالت شركة رويال داتش شل وشركة التكنولوجيا النظيفة بايو-بينا اليوم الاثنين إن بقايا القهوة ستساعد في تزويد بعض الحافلات في لندن بالوقود.

وأفاد بيان للشركتين أن الوقود الحيوي الجديد الذي يحتوي جزئيا على زيت القهوة يجري إدخاله إلى سلسلة إمدادات وقود الحافلات حيث يمكن استخدامه دون الحاجة لتعديله.

وأضاف البيان أن بيو-بين وشريكتها أرجنت إنرجي أنتجتا حتى الآن ما يكفي من زيت القهوة لتشغيل حافلة واحدة لمدة عام إذا استخدم كمزيج خالص يشكل نسبة 20 في المئة مخصصة للعنصر الحيوي ويخلط مع الديزل مشكلا ما يعرف بوقود بي20.

وقالت هيئة النقل في لندن على موقعها الإلكتروني إنها تتجه لاستخدام الوقود الحيوي لكبح انبعاثات الكربون وإنها تختبر وقودا مصنوعا من زيت الطهي المأخوذ من صناعات الأغذية.

وقالت بيو-بين إن متوسط استهلاك المواطن في لندن من القهوة هو 2.3 كوب يوميا مما ينتج أكثر 200 ألف طن من بقايا القهوة سنويا. وتجمع الشركة هذه البقايا من سلاسل المقاهي الكبيرة والمصانع وتجفف وتعالج لاستخراج الزيت منها.

وقال أرثر كاي مؤسس بيو-بين ”إنه مثال رائع على ما يمكن فعله عندما نبدأ إعادة النظر إلى البقايا كمورد غير مستغل“.

وتدعم شركة شل تكنولوجيا وقود القهوة.