اخبار مصر - د.هند بدارى

عقدت كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة،اليوم الإثنين حلقة نقاشية جديدة من حلقات منتدي السياسات للعام الجامعي 2017/2018، حول تقرير التعليم الوارد فى تقرير التنمية العالمي لسنة 2017.

واكدت د.منى البرادعى الاستاذ بالكلية بالحلقة التى تحمل عنوان :”التعلم وعد لتحقيق التعليم ” ان التعليم يرفع قدرات رأس المال البشرى واحد اهم مصادر التطور الاقتصادى وتحسين رفاهية المجتمعات .

واضافت ان الدراسات تشير الى ان تحقق فوائد التعليم يعتمد على مهارات الطلاب اكثر من عدد سنوات الدراسة وهذه ازمة التعلم التى ركز عليها التقرير العالمى للتنمية خاصة فى الدول النامية ومنها مصر.

يشارك فى المنتدى الدكتور جيم سافيدرا كبير مديري إدارة التعليم بالبنك الدولي، والدكتور حسام بدراوى، وبحضور نخبة من الأساتذة والمتخصصين