القاهرةأ ش أ

أكد تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, أنه تم ضبط حوالي 253 ألفا و533 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة والمحظور استخدامها, بكمية تقدر بنحو 123 طنا, خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى سبتمبر الماضي.

وأوضح التقرير أنه تم خلال تلك الفترة المرور على 12 ألفا و309 محلات للإتجار في المبيدات بكافة محافظات الجمهورية, منها حوالي 3 آلاف و242 محلا غير مرخص, حيث تم تحرير 834 محضرkا بتلك المخالفات, واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

من جهته, أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, ضرورة تكثيف عمليات المرور الدوري على أسواق ومحلات بيع وتداول المبيدات بالمحافظات المختلفة, من خلال مفتشي الرقابة على المبيدات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وشرطة مباحث التموين.

وشدد وزير الزراعة على عدم التهاون مع المخالفين في هذا الشأن, أو مع أي حالات غش في مستلزمات الإنتاج الزراعي قد تضر بالصحة النباتية وصحة المواطنين, فضلا عن تحرير التقارير والمحاضر اللازمة, وعرضها على النيابة فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال البنا, إن الحملات المكثفة التي يتم شنها على أسواق ومحلات بيع المبيدات نجحت في خفض معدلات عمليات غش المبيدات مقارنة بعدد من دول أوروبا الشرقية, وشرق آسيا, وذلك بسبب الجهود التي تم بذلها في الآونة الأخيرة من حملات مكثفة ومراقبة مستمرة لسوق المبيدات بالتعاون بين كل من المعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية والبيئة ومباحث التموين.