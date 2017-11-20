القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، الدفع بفرق عمل للمرور على مخرات السيول الحيوية بمحافظة قنا; لرصد أي مستجدات أو تعديات على هذه المخرات والتأكد من عدم وجود ما يعوق حركة سير مياه السيول في حال حدوثها، كما تم المرور على طريق (قنا سوهاج) الشرقي للتأكد من نظافة بعض المواسير (المعابر) أسفل الطريق، والتي تمر من خلالها مياه السيول إلى مخر سيل قنا.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم التوجيه نحو قيام جهاز مدينة قنا الجديدة بسرعة رفع ناتج التطهير من الفتحات أسفل الطريق المؤدي إلى مدينة قنا الجديدة، والتي تمر من خلالها مياه السيول وأيضا من الفتحات أسفل الطريق المؤدي إلى مصنع الفلنكات.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار والسيول والتدابير التي تجريها وزارة الموارد المائية والري والمحافظات وكافة الجهات المعنية للتعامل مع أية مستجدات خاصة بالأمطار والسيول وتفعيل لجان المرور على مخرات السيول; للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال مياه السيول للعام الحالي (2017 / 2018).

وأشارت الوزارة إلى أن محافظتي الإسكندرية والبحيرة شهدتا، أمس الأحد، واليوم منذ الصباح الباكر سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على بعض المناطق، وتوجد بعض التجمعات المائية إلا أنه يتم التعامل معها بشكل فوري والتأكد اللحظي والدوري من مناسيب المياه بالترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع.

كما شهدت بعض مناطق محافظة البحر الأحمر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وقد توقفت على معظم الأنحاء ويجرى التنسيق والمتابعة بالمحافظة للتعامل اللحظي مع أية مستجدات.

واختتمت الوزارة، بيانها، أن الوضع أمن ومناسيب المياه بالترع والمصارف ومحطات الرفع آمنة.