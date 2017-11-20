اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

وقعت البورصة المصرية اتفاقية تعاون مع بورصة زامبيا اليوم الاثنين بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات.

جاء التوقيع خلال مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية الـ 21، بحضور الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، وفيكتور هاريسون، مفوض الشئون الاقتصادية للاتحاد الإفريقي، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورؤساء بورصات 27 دولة