القاهرة أ ش أ

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة , بالتنسيق مع قطاع الأمن العام, في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم سرقات متعلقات المواطنين بإسلوب انتحال صفة رجال الشرطة .

كان قسم شرطة عابدين قد تبلغ من موظف بالمعاش بأنه حال سيره بدائرة القسم,استوقفه ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى وأدعوا أنهم من رجال الشرطة واصطحبوه لداخل السيارة الخاصة بهم وقاموا بتفتيشه والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 2550 جنيها عقب إيهامه بوضع المبلغ داخل مظروف وأنزلوه من السيارة واكتشف أن بداخله قصاصات ورقية .

وعلى الفور, تم نشر أوصاف السيارة المستخدمة في الواقعة, حيث تمكن فردى شرطة من قوة مباحث القسم أثناء مرورهما لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة ميدان الأوبرا بدائرة القسم من ضبط السيارة والجناه وهما كلا من مسجل شقى خطر ومقيم بالجيزة , وسائق له معلومات جنائية مسجلة ومقيم بالقليوبية , وآخر سبق إتهامه في قضية نصب ومقيم بالجيزة , وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على طبنجة صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية , وجهازين لاسلكى , و”كارنيه” ضابط شرطة مزور, ومبلغ مالي .

واعترفوا بارتكابهم الواقعة وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة , حيث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم الاحتيال والاستيلاء على متعلقات المواطنين بإسلوب انتحال صفة رجال الشرطة , وقرر السائق بأن السيارة المضبوطة مستأجرة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة , والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.