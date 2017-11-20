الرئيس السيسي في زيارة رسمية الى قبرص 2017/11/20 - 15:26 الرئيس السيسي في زيارة رسمية الى قبرص2017-11-20T15:26:03+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات القاهرة - أخبار مصر السيسي, قبرص أقرأ أيضا: الرئاسة: المباحثات مع الرئيس القبرصي تناولت جهود مكافحة الارهاب الرئيس القبرصي: علاقاتنا مع مصر تتطور في كافة المجالات بالفيديو .. مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ونظيره القبرصي السيسي: نثمن جهود قبرص الداعمة لمصر الرئيس القبرصي: زيارة السيسي دليل عمق العلاقات السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لاستغلال قبرص مواردها الطبيعية
اترك تعليقاً