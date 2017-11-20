طنطا - أ ش أ

أختار خالد عيد المدير الفني لفريق طنطا 20 لاعبا لقائمة فريقه استعدادا للقاء الاتحاد السكندرى والمقرر لها غدا الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم والتي ستقام علي أستاد الاسكندرية .

وصرح خالد عيد بأن الفريق سيدخل معسكرا مغلقا اليوم بالاسكندرية استعدادا للمبارة.

واضاف أن صفوف الفريق مكتملة وهناك تغييرات فى التشكيل ، مؤكدا ان اللقاء صعب ولكن فريق طنطا قادر على الخروج من المبارة بنتيجة ايجابية.

وذكر خالد عيد أن فريق طنطا سيخوض اللقاء بهدف تحقيق الفوز من اجل الدخول فى المنافسة على احد المراكز المتقدمة.