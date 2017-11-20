نشرة الظهيرة من اخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
بالفيديو .. مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ونظيره القبرصي
السيسي: نثمن جهود قبرص الداعمة لمصر
الرئيس القبرصي: زيارة السيسي دليل عمق العلاقات
السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لاستغلال قبرص مواردها الطبيعية
الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يشهدان توقيع عدة اتفاقيات
السيسي ونظيره القبرصي يتبادلان الأوسمة
جلسة مباحثات ثنائية للرئيس السيسي والرئيس القبرصي
السيسى يبدأ زيارة رسمية لقبرص تستمر يومين
قرار جمهوري يجيز إنشاء فروع لأكاديمية تدريب وتأهيل الشباب
قرار جمهوري بربط حساب ختامي لموازنة “الوطنية للإعلام”
بالصور..مطار مرسي علم يستعد لإجراء تجربة الطوارئ
“شوقي” يلتقي لجنة التعليم بمجلس النواب
أمطار متوسطة على الثغر واستمرار حركة الملاحة
مكرم تستعرض المحاور الفنية لمؤتمر “مصر تستطيع 3”
“عربية النواب” تؤكد رفضها القاطع للتدخلات في لبنان
وزيرة الهجرة تؤكد أهمية التواصل مع أبناء المصريين بالخارج
“الإنتاج الحربي” تحتفل بذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية
نواب يناشدون الرئيس بالعفو عن مشجعي الزمالك المحتجزين
صرف 11 ألف دينار مستحقات 4 عمال بالأردن
الشريف يتفقد سير العمل بمحور عدلي منصور ببني سويف
برنامج لتدريب طلاب التعليم الفنى على ريادة الاعمال
عبد العال يحيل تعديل “التأمين الاجتماعى” للجنة القوى العاملة
الشريف يتفقد مشروع التنمية المستدامة بقرية “ابشنا” ببنى سويف
دراسة انشاء فروع لجامعات اجنبية بالعاصمة الجديدة
الكشف عن المخدرات بين 305 من سائقى حافلات المدارس
“فكر واختار تنظيم الأسرة”..حملة إعلامية للتوعية بالمشكلة السكانية
الأرصاد: الطقس غدا مائل للبرودة والعظمى بالقاهرة 21
دعوة لاجتماع عاجل لبحث أزمة تغيب النواب عن الجلسات
المشدد لـ6 من الإخوان لإرتكابهم أعمال عنف بدار السلام
العناني: العام الحالي شهد أكبر اكتشافات آثرية فى مصر
العناني أمام البرلمان: اتفاقية اليونسكو تعوق استعادة آثارنا
تداول 14 سفينة بضائع عامة وحاويات بموانئ بورسعيد
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن للحاويات والبضائع العامة
شعبة الأرز: تدوين الأسعار على العبوات يحمي المستهلك من الجشع
شركة المانية تتعاقد على طلمبات كهربية لمحطات اسيوط والقاهرة
استقرار سعر القمح الروسي وسط تعاملات هادئة
توقيع بروتوكول تعاون لربط مكاتب السجل التجارى بهيئة الاستثمار
وزير الصناعة يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع رومانيا
نصر: الأسواق الناشئة تحتاج 2.5 تريليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة
استقرار اسعار الذهب محليا.. و”عيار 21″ بـ632 جنيها
نشاط حركة السفن والشاحنات بميناء الإسكندرية رغم الامطار
الشرقاوى يبحث فرص الاستثمار بالبحر الأحمر
السعيد تشارك في المؤتمر العربي للإصلاح الإداري بالامارات
طوارىء بميناء سفاجا لاستقبال 300 طن لحوم لصالح صندوق تحيا مصر
عبد العال يؤكد انتهاء خصخصة شركات قطاع الأعمال
فتور بأسواق النفط قبل اجتماع أوبك بنهاية الشهر
أحمال الكهرباء المتوقعة اليوم 24 ألفا و400 ميجاوات
بالصور.. افتتاح المؤتمر 21 لاتحاد البورصات الافريقية
“الصناعات الهندسية” تدرس شكوى بيع بضائع الصين بأسعار متدنية
اجتماعات لرجال الأعمال المصريين فى قبرص
استقرار نسبي بأسعار الدولار بالبنوك
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