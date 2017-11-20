نيقوسيا - أ ش أ

اكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس “إن الزيارة التاريخية لرئيس جمهورية مصر العربية وانعقاد مؤتمر القمة الثلاثي الخامس بين قبرص واليونان ومصر تعد دليلا بالغا لإصرارنا على تعميق مستوى العلاقات.. وخلال مشاوراتنا اليوم ، أكدنا على العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون على عدة مستويات فيما يتعلق برخاء شعوبنا ويتوسع هذا التعاون في الجهود المشتركة داخل المنظمات الدولية.

وأوضح الرئيس القبرصي فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الإثنين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن علاقاتنا الثنائية تتطور بمعدل مرض في كافة المجالات، المجال السياسي والطاقة والاقتصاد والدفاع والصحة والبيئة والسياحة.

وكان الرئيس القبرصي فى بداية اللقاء قد أعرب عن سعادته لاستقبال الرئيس الصديق عبد الفتاح السيسي في الزيارة الرسمية الاولي من رئيس جمهورية مصر العربية الي الجمهورية القبرصية .

وقال الرئيس القبرصي نيكوس انستايساديس إن “المشاورات البناءة والجوهرية التي عقدناها اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أدت إلى توقيع مذكرات تعاون – تضاف إلى ال 35 الاتفاقية القائمة بالفعل – في مجالات الأعمال، والاقتصاد الرقمي، والأدوية، وبرنامج تنفيذي في مجال التعاون بين سلطات الشرطة فى البلدين ، وغيرها من المجالات .

وقال ” إننا نشعر بسعادة بالغة لأننا نستطيع أن نعلن عن قرارنا بإنشاء آلية لعقد لقاءات دورية سنوية لحكومتينا بهدف متابعة تنفيذ ما يتم التخطيط له والقيام بأنشطة مشتركة لصالح المنطقة”.

وأضاف “إن التعاون في مجال الأمن والدفاع سوف يسهم بشكل جوهري في جهودنا المشتركة لدعم الأمن الإقليمي والاستقرار”.

وأعرب الرئيس القبرصي عن أمله في زيادة تعميق العلاقات بين قبرص ومصر ، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على توطيد العلاقات وبذل الجهود المشتركة في مخلتف المجالات المشتركة من أجل صالح الشعبين .

وأشار إلى أنه خلال المباحثات مع الرئيس السيسي أكد على مواصلة العمل لدعم وتقوية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ، لافتا إلى أن مصر شريك ضروري وأساسي للاتحاد الأوروبي في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب والطاقة والهجرة .

وأضاف أن المباحثات تناولت التطورات الإقليمية ، مشيرا إلى أن اللقاء مع الرئيس السيسي يأتي في وقت حاسم وحساس تمر به منطقة الشرق الأوسط.

وعن الأزمة اللبنانية ، قال الرئيس القبرصي إن المباحثات تناولات الأوضاع في لبنان ، معربا عن أمله في نجاح الجهود المصرية والفرنسية لحل الأزمة الراهنة في لبنان ، مبديا استعداد بلاده للمشاركة فى دعم تلك الجهود ، كما أعرب عن دعمه الكامل لجهود المجتمع الدولي لاحياء العملية السلمية في الشرق الأوسط .

وثمن الرئيس القبرصي جهود الرئيس السيسي للمصالحة الفلسطينية .. مشيرا إلى أنه أطلع الرئيس السيسي على التطورات الأخيرة في القضية القبرصية .. وذلك بعد مؤتمر سويسرا ، والذي فشل بسبب إصرار تركيا الحفاظ على “حقوق الضمان والتداخل والوجود” الدائم لقوات تركيا على أراض قبرصية .

وأعرب الرئيس القبرصي عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارته الرسمية لقبرص وعلى الحوار البناء المثمر وتبادل الآراء .

وتطرق الرئيس القبرصي فى كلمته فى بداية المؤتمر الصحفي إلى مجال الطاقة فقال : أن هذا المجال يعد أحد أهم أركان التعاون الثلاثي بين قبرص ومصر واليونان ، مشيرا إلى أن اكتشاف احتياطات كبيرة من الهيدروكربونات في المنطقة يوفر فرصة لتعميق العلاقات بين قبرص ومصر وتوطيد الجهود المشتركة فى هذا المجال ، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع السوق لتحقيق ما نسعى إليه لصالح الشعبين القبرصي والمصري.

وأكد “أن التعاون بين قبرص واليونان في منطقة شرق البحر المتوسط في مجال الطاقة يعتمد على القانون الدولي وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار”.

كما أكد أن اكتشاف هذه الاحتياطيات قد يكون له دور حاسم في التعاون بشكل أوسع في شرق منطقة البحر المتوسط من أجل إحلال السلام والاستقرار والرخاء في منطقتنا.