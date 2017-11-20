القاهرة - أخبار مصر

امرت نيابة المقطم برئاسة المستشار شادى المهدى، وإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، بحبس أفراد عصابة 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطها الإجرامي فى جلب وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

والبداية كانت برصد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عناصر تشكيل عصابي تخصص فى جلب وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، متخذين من دائرة قسم شرطة المقطم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

والمتهمون هم “وضاح .ع.أ” 43 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، و”وليد ص.ر” 38 سنة، وسابق اتهامه في قضايا آخري، و”معتز ص.ر” 40 سنة، مسجل شقى خطر “مخدرات”، ومقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم.

عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الاكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم الثانى بمسكنه وبحوزته مبلغ مالى، و4 هواتف محمول، وتبين عدم تواجد الأول والثالث، وبتفتيش مساكن المتهمين تم ضبط 50 قرصًا مخدرًا، وقطعة لمخدر الحشيش وزنت 20 جرامًا، 287,347 جنيه مصرى، 42,337 دولار أمريكى، 19,700 روبية هندى، وكذلك 2 مسدس صوت.

وبالتفتيش تم ضبط مخزن كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بداخله 450 كرتونة تحوى كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمهربة لعلاج الأمراض المستعصية وكذا كميات من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.