بورسعيد - أ ش أ

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي حركة التداول اليوم الاثنين، بلغت 14 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن الهيئة, أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة بضائع عامة ويتواجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة، فيما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات، بينما غادره 7 سفن حاويات، ويتواجد على الأرصفة سفينة واحدة للحاويات.

وأشار البيان إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.