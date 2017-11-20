دمشق - وكالات

استعادت وحدات الجيش السوري، اليوم الاثنين، قرية “شخيتر” الواقعة شمال شرق مدينة حماة، وذلك في إطار عملياتها العسكرية لاجتثاث جبهة النصرة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة وسعت خلال الساعات القليلة الماضية نطاق عملياتها ضد إرهابيي جبهة النصرة بالريف الشمالي الشرقي لمحافظة حماة واستعادت قرية شخيتر، موضحة أن القوات اقتحمت أوكار الإرهابيين من عدة محاور في القرية وخاضت اشتباكات عنيفة معهم أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم، وفرار ما تبقى إلى القرى المجاورة.

وأشارت الوكالة إلى أن عناصر الهندسة قامت بعملية تمشيط كاملة للقرية وفككت خلالها عشرات العبوات الناسفة والألغام، وأقامت نقاط تمركز لبدء عملية عسكرية جديدة ضد من تبقى من إرهابيي جبهة النصرة في المنطقة.

وكانت قوات الجيش السوري استعادت ،أمس الأحد، قريتي حران وحردانة بريف حماة الشمالي الشرقي في عملية عسكرية اقتحمت خلالها أوكار تنظيم (جبهة النصرة).