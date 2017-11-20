دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن منها 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادره سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة حاليا بالميناء إلى 19 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي للميناء- في بيان اليوم الاثنين – أن الميناء غادره قطارا محملا بـ1294 طن قمح, و85 سيارة نقل بحمولة 4382 طن قمح, ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 168 ألفا و252 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 23 ألفا و839 طنا.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 3720 طن فوسفات و4500 طن رمل.