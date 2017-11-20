القاهرة -اخبار مصر

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى العلاقات بين مصر وقبرص، وأعرب عن اعتزازه بالتحدث أمام البرلمان القبرصي.

واكد الرئيس السيسي، خلال كلمته بالبرلمان القبرصي، أن مصر كانت وستظل الوطن الثاني للمواطنين القبارصة الذين عاشوا فيها لسنوات طويلة منذ أن دشن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ونظيره القبرصي هذه العلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك.

وأضاف أن مصر تدعم جهود توحيد الجزيرة القبرصية واستغلال ثرواتها الطبيعية.

وأكد الرئيس أن هناك فرصًا للتعاون المشترك بين مصر وقبرص على المستوى الاقتصادي وتبادل المعلومات والخبرات.

واستعرض الرئيس تجربة مصر الديموقراطية، والحياة النيابية، مشيرًا إلى أن البرلمان المصري يضم اكبر تمثيل للمراة والشباب علاوة علي تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة.