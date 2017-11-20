المنامة - أ ش أ

بحث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الإثنين، مع العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، آخر المستجدات الإقليمية والدولية التي تخص منطقة الشرق الأوسط وتنسيق مواقف بلديهما بشأنها.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية بنا بأن هذه المباحثات جاءت على هامش لقاء تم عقده اليوم في العاصمة البحرينية المنامة بين ملك البحرين وملك الأردن، حضره كبار المسؤولين في البلدين.

وأضافت الوكالة البحرينية أن ملك البحرين أعرب عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين بلاده والمملكة الأردنية، التي تجسد تاريخا طويلا من التفاهم والتنسيق على المستويين الرسمي والشعبي.

وأشارت الوكالة البحرينية إلى أن الملكين أكدا على أن الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط تتطلب تضافر المزيد من جهود التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات الراهنة بهدف إحلال السلم والأمن والاستقرار لشعوبها في إطار التوجه العالمي لمكافحة الإرهاب والتطرف.