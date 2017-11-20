القاهرة - أ ش أ

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن قرار تدوين الأسعار على العبوات والذي سيطبق أول يناير المقبل يساهم في حماية المستهلك من جشع واستغلال كل من المنتجين والمصنعيين والموزعين

واضاف شحاتة ان الشعبة تؤيد بالكامل قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، منوها بأن الوزارة قامت بإخطار الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات بهذا القرار، لتكثيف استعداداتها خلال الفترة

المقبلة.

وأشار إلى أن القرار يساهم في منع الحصول على هوامش ربح خيالية تكون على حساب المواطن البسيط، مطالبا بضرورة مراجعة الفواتير من الجهات الرقابية حتى نضمن تطبيق القرار بنجاح .