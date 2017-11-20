الأقصر- أ ش أ

زارت الفنانة التشكيلية الأمريكية “فيكي تسمر” اليوم الإثنين مقر مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر لعلاج مرضى السرطان بهدف التعرف علي طبيعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمحافظات الصعيد مؤكدة علي أنها سوف تخصص 10% من أرباح مختلف أعمالها في مصر ومختلف أنحاء العالم لدعم المستشفى لاستكمال مسيرتها المجانية في خدمة المرضي.

وذكر مدير المستشفى الدكتور هاني حسين إن زيارة الفنانة الأمريكية يأتي استمراراk لمسيرة الخير ودعم مرضي السرطان بالصعيد من مختلف جنسيات دول العالم, وللتأكيد على دعمها الكبير لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان.

وأضاف أن تسمر تفقدت مختلف أقسام المستشفى منها قسم علاج اليوم الواحد وقسم العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي والصيدلية الإكلينيكية إلى جانب أعمال المرحلة الثانية التي تجري حالياk, لمتابعة كافة تفاصيل المستشفى وفتح آفاق عالمية مع أصدقاؤها بمختلف الدول الأوروبية للمساهمة في تقديم الدعم للمستشفى مستقبلا.