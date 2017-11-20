أخبار مصر- سماء المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان إعدام 4 طن و 838 كيلو جرام من حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الادمي خلال الفترة من 11 الى 16 نوفمبر 2017 فى حملات مكبرة على مصانع وأماكن العرض والبيع وتداول حلوى المولد في جميع محافظات الجمهورية .

أوضحت الدكتورة مايسة حمزة ، مدير الادارة العامة لمراقبة الاغذية ، انه تم إصدار منشور لجميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لتكثيف عمليات المراقبة لتشمل جميع مراحل التصنيع والتخزين والعرض والتداول لحلوى المولد.

وأضافت ” حمزة ” أنه تم المرور على عدد1724منشأة غذائية لإنتاج وبيع الحلوى ، فيما تم ضبط 3 طن و 204 كيلو جرام من الحلوى للشك فى صلاحيتها ، وسحب 3451 عينة وأرسالها للمعامل لتحليلها للتأكد من سلامتها من حيث الألوان التي تصبغ بها والمواد الخام التي تصنع منها والتأكد من سلامتها وصالحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية .

وبدوره أشار الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان ، الى تحرير 1674 ‪ محضر حيال تلك المخالفات ،والتوصية باغلاق 219 منشأة لعدم إستيفائها الاشتراطات الصحية ، مؤكدا على ضرورة إلتزام العاملين فى مجال الأغذية بكافة الإشتراطات الصحية وخلوهم من الأمراض المعدية والإهتمام بالنظافة العامة والشخصية كذلك ضرورة التزام كافة المنشآت بتطبيق الإشتراطات الصحية اللازمة.