موسكو -رويترز

كشف محللون اليوم الاثنين ان أسعار تصدير القمح الروسي استقرت بصفة عامة الأسبوع الماضي رغم اتفاق مصر – أكبر مستورد للقمح في العالم – على شراء كميات كبيرة من القمح الروسي.

واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر 240 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية في 16 نوفمبر للتسليم بين الأول والعاشر من يناير.

وكشفت شركة الاستشارات الزراعية الروسية “إيكار” ان سعر البحر الأسود للقمح الروسي المحتوي على نسبة بروتين 12.5 % تسليم ديسمبر استقر عند 191 دولارا للطن تسليم ظهر السفينة (فوب) في نهاية الأسبوع الماضي بانخفاض 0.5 دولار.