اخبار مصر-ايمان صلاح الدين

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين 20 بروتوكول تعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتموين والتجارة الداخلية، لتفعيل خدمات الربط بمكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها الحالية أو المزمع انشائها.

ويشمل الاتفاق إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتفعيل منظومة تقديم الخدمات الكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا البرتوكول من شانه رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل وهو ما سيكون له بالغ الأثر في رفع ترتيب مصر في التقارير الدولية والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي