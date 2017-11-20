القاهرة - أ ش أ

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان الأسواق الناشئة في العالم تحتاج إلى نحو 2.5 تريليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة في اقتصادياتها، وهو أمر يصعب على الحكومات وحدها تحقيقه، ما يتطلب ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مشروعات التتمية.

وأضافت نصر – في كلمتها اليوم الاثنين (نيابة عن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل) خلال افتتاح المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية الـ21 الذي تستضيفه البورصة المصرية – ان مصر تطبق منذ شهور برنامج إصلاح اقتصادي طموح وجرىء وتنفذ خطوات جادة فيه بدأت تؤتي ثمارها على صعيد الاقتصاد.

وأوضحت أن القارة الأفريقية تملك إمكانات ضخمة وكبيرة اقتصاديا لكنها لا تسفيد إلا بالقليل من تلك الإمكانات، وهو ما يظهر في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيصل بنهاية العام الجاري إلى 60 مليار دولار بما نسبته 3.4 % من حجم الاستثمارات في العالم وهو معدل لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع الإمكانات الاقتصادية للقارة الأفريقية.

وأشارت إلى أن أفريقيا تحتاج إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال استغلال كافة الإمكانات الاقتصادية، والاستثمار في الشعوب وإعادة بناء المؤسسات المالية والاقتصادية وفتح آفاق جديدة لاقتصاداتها، وهو الأمر الذي بدأنا تنفيذه في مصر من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.