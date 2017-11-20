القاهرة - أ ش أ

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار شعبان الشامي, بمعاقبة 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها, بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات, وذلك لإدانتهم بالاشتراك في مسيرة مسلحة وارتكاب أعمال عنف وتخريب بمنطقة دار السلام.

وأدانت المحكمة المتهمين في القضية عن تهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة (جماعة الإخوان) التي تستهدف تغيير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أهدافها والتظاهر على نحو غير قانوني.. في حين برأت المحكمة المتهمين من اتهامات حيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء بقصد استخدامها في الاعتداء على المواطنين.