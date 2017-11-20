أخبار مصر - ياسمين سنبل

استقرت أسعار الذهب في الاسواق المصرية اليوم الاثنين مقابل مستوياتها الجمعة حيث تحرك جرام المشغولات “عيار 21” الاكثر مبيعا في حدود 632 جنيها.

وافاد ايهاب واصف عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بان “عيار 18” سجل 541.70 جنيه وسجل “عيار 24” 722.25 جنيه وتحرك الجنيه الذهب في اطار 5056 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب متأثرة بارتفاع الدولار لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوى في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة بدعم من الضبابية التي تكتنف التقدم في إصلاح محتمل لقانون الضرائب الأمريكي.