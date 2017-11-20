أخبار مصر- هالة حربي

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل بين الحكومتين المصرية والرومانية في مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية وتبادل الخبرات الفنية والتقنية بما يسهم في تطوير هذا القطاع الهام وزيادة مساهمته في الناتج القومي الاجمالي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع هاري إيلان لوفور وزير بيئة الاعمال والتجارة وريادة الاعمال الروماني والوفد المرافق له والذي يزور القاهرة حالياً علي رأس وفد من المسئولين ورجال الاعمال الرومانيين للمشاركة في فاعليات منتدي الاعمال المصري الروماني .

واستعرض الوزير خلال الاجتماع جهود الحكومة المصرية لتعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يمثل الشريحة الاكبر ضمن هيكل الاقتصاد المصري ، لافتا في هذا الاطار الي إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يتولي وضع استراتيجية متكاملة للإرتقاء بهذه النوعية من المشروعات خاصة وانها توفر العديد من فرص التشغيل امام الشباب .

ولفت قابيل الي ان اللقاء قد تناول ايضا استراتيجية تعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة برومانيا والتي يتم تنفيذها في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ، مشيرا الي إمكانية الاستفادة من هذه الاستراتيجية في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر خلال المرحلة المقبلة وذلك في إطار حرص الوزارة علي النهوض بهذا القطاع الحيوي.

واشار الوزير الي اهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ورومانيا كي ترقي لمستوي العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين ، مشيرا الي ان حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ خلال التسعة شهور الاولي من العام الجاري 483 مليون دولار منها 107 مليون دولار صادرات و 376 مليون دولار واردات حيث تتمثل اهم السلع والمنتجات المتبادلة تتمثل في الحاصلات الزراعية والاثاث ومواد البناء والسلع الهندسية والمنتجات الكيماوية والاسمدة والصناعات الطبية والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة والجلود.

ومن جانبه اكد هاري إيلان لوفور وزير بيئة الاعمال والتجارة وريادة الاعمال الروماني حرص الحكومة الرومانية علي تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا الي ان العلاقات المصرية الرومانية علاقات تاريخية وثيقة مبنية علي الاحترام المتبادل وتحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والروماني علي حد سواء.

واضاف ان الحكومة الرومانية تنفذ مشروع آخر لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية والتعليم والخدمات