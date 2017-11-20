أخبار مصر - شيماء صالح

طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار رئيس مجلس النواب بدعوة رؤساء الهيئات البرامنية للأحزاب ورئيس ائتلاف دعم مصر وبعض المستقلين لاجتماع عاجل لبحث أزمة تغيب النواب عن حضور الجلسات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأثنين، برئاسة على عبد العال ليرد عبد العال: لقد سهلت المهمة لدى كثيرا.

وأضاف عابد، رئيس لجنة حقوق الأنسان، أن هناك حقيقة مرة فى تغيب النواب أثرت على التصويت على عدد من مشروعات القوانين كما نقلت بعض الجرائد القومية، وإن الشكل الذى تظهر به القاعة الرئيسية للمجلس لايدل على أن نوابها نواب الثورة مستدركا أنه يعلم أنهم مشغولين فى دوائرهم ويسعون لعمل إنجازات خاصة حيث إن النواب يتم انتخابهم باعتبارهم نواب خدمات وليس تشريع ورقابة.

وأشار عابد إلى أن الشارع المصري لديه الثقة أن البرلمان هو السند وحين يتغيب النواب بهذا الشكل لان فى النهاية تسجيل النائب حضوره بالبصمة دون الحضور إلى الجلسة خيانة للأمانة لأن رسالة النائب داخل القاعة وليس فى الوزرارت.