اخبار مصر- نهى حمودة

أكدت الفنانة الكبيرة مديحة يسري في لقاء حصري لصباح الخير يامصر ان صحتها تحسنت واصبحت في حالة جيدة وطمأنت جمهورها معربة عن شكرها العميق لحب الجمهور لها الذي ظهر جليا بعد مرضها

وقالت ” قمت بعمل 80 فيلم تقريبا ويوسف وهبي كان استاذي وأدين له بالفضل واول 3 افلام كانت من انتاجه ”

واضافت ” جيلي جيل جميل فيه الحب والوفاء والانتماء والسؤال وارجو من الجيل الجديد ان يتعلم من جيلنا الحب ”

وحول الافلام الحديثة قالت” لن اتكلم عنها واتمنى ان يشاهدوا الافلام القديمة ويتعلموا منها لان هذه الافلام ستظل بصمة في السينما المصرية