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تقع زيمبابوي جنوب شرق القارة الأفريقية، تحدها من جهة الشرق والشمال الشرقي موزمبيق، ومن الشمال والشمال الغربي زامبيا، فيما تحدها غربا بوتسوانا وجنوبا دولة جنوب أفريقيا. تبلغ مساحتها : 390.757 كيلومترا مربعا و عاصمتها هرارى.

تعرف زيمبابوي بأنّها بلد داخليّة؛ أي لا يوجد فيها طلّة ساحليّة، وتضاريسها الغالبة تأخذ شكلاً مرتفعاً عن مستوى سطح البحر، ويظهر ذلك جليّاً في المنطقة المعروفة بالهضبة الوسطى؛ حيث تكون ممتدّة من الجهة الجنوبيّة الغربيّة للبلاد، حتّى الجهة الشماليّة الغربيّة، وارتفاعها يتراوح بين 1.200 متراً، حتّى 1.600 متراً . و أكثر مرتفعاتها الجبليّة متركّزة في القسم الشرقي من البلاد؛ حيث عرفت قمّة ( نيانجاني ) بأنّها أغلى نقطة في الجبل، وارتفاعها يبلغ الـ 2.592 متراً، أمّا المناطق المنخفضة فيها فهي مناطق الواحات والّتي تشكّل ما يساوي 20 % من المساحة الممتدّة عليها دولة زيمبابوي؛ حيث تنخفض عن مستوى سطح البحر بما يقدّر بحوالي 900 متراً، وتقع في هذه الواحات الشلالات المشهورة فيها والّتي تدعى ( فيكتوريا )، وتعتبر هذه الشلّالات من الشلالات الكبرى الموجودة في العالم، وهي تعتبر جزءاً من النهر الموجود في البلاد ( الزمبيزي ) في الشمال الغربي لزمبابوي.

وتفع زيمبابوي ضمن النطاق الشهير في القارّة، والمعروف بـ( السافانا )، إلاّ أنّ جزءاً صغيراً منها، وهو الواقع في المناطق الشرقيّة من البلاد يتّصف بمناخه الجبلي والرّطب، ذي النباتات الاستوائيّة، والتي تتّصف بأنّها ذات خضرة دائمة.

مناخ زيمبابوي استوائيّ؛ إلاّ أنّه يكون مناخاً معتدلاً في مناطقها ذات الارتفاعات، و على الرّغم من الأمطار إلاّ أنّ هذه الدولة تعاني من الجفاف في أغلب مناطقها.

يتواجد في دولة زيمبابوي أكثر من 350 نوعاً من أنواع الثديّات، وتكثر فيها السحالي وأيضاً الثعابين الّتي تختلف أنواعها وأطوالها، وأيضاً هنالك أنواع عديدة من الطيور تبلغ 500 نوعٍ وأكثر، إضافة إلى الأسماك ذات الأنواع المختلفة، وتصل إلى 131 نوعاً، وهي أسماك نهرية وليست بحريّة.

وعلى الرغم من الجفاف الّذي تعاني منه هذه الدولة، إلاّ أنها كثيرة الغابات، ولكن في معظمها تتعرّض للتحطيب نتيجةً لفقر السكّان واعتمادهم على الخشب كنوع من الوقود.

التوزيع العرقي: 98% أفارقة، 1% بيض، 1% آسيويون

الديانة: 50% ديانة توفيقية (مزيج من المسيحية والأديان الوثنية)، 25% مسيحيون، 24% معتقدات محلية، 1% مسلمون.

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