اخبار مصر- نهى حمودة

ثمنت السفيرة جيلان علام مساعد وزير الخارجية الاسبق زيارة الرئيس عبد الفتاح السيي الى قبرص اليوم ورأت ان علاقات مصر مع قبرص عبارة عن تاريخ حافل من التعاون والاستثمار بين البلدين بالاضافة الى مصالح سياسية و اقتصادية و امنية مؤكدة ان مصلحة الدولة هي مصلحة المواطن في النهاية

واضافت في لقاء لبرنامج صباح الخيريامصر اليوم الاثنين ان مصر لديها طموح اقتصادي كبير يظهر في مشروعات التنمية ومن ناحية اخرى لها مصالح امنية في منطقة تعاني من تهديدات حقيقية تواجهها مصر وتحديدا شرق البحر المتوسط حيث تقع مصروفلسطين واسرائيل ولبنان وسوريا وتركيا التي تشكل هذا المحيط من هنا تاتي اهمية وضعية قبرص في البحر المتوسط