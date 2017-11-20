سنغافورة - رويترز

تشهد أسواق النفط حالة من الهدوء مع إحجام المتعاملين عن تكوين مراكز كبيرة قبل اجتماع منظمة أوبك في نهاية الشهر الجاري والذي من المتوقع أن تقرر خلاله ما إذا كانت ستواصل تخفيضات الإنتاج الرامية لدعم الأسعار.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 62.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:52 بتوقيت جرينتش بانخفاض 25 سنتا أو 0.4 % عن الإغلاق السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 56.57 دولار للبرميل.

واوضح جيفري هالي من أواندا للسمسرة في العقود الآجلة انه على ما يبدو أن التجار يوجهون اهتمامهم الآن لاجتماع أوبك والمستقلين، وتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى نهاية 2018.