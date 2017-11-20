القاهرة - أ ش أ

تنظم مؤسسة الشموع للثقافة والفنون برئاسة الكاتبة الدكتورة لوتس عبد الكريم في السابعة يوم السبت المقبل ندوة حول القاهرة الخديوية, تحت عنوان “التعبير العمراني عن مصر الليبرالية: كوزموبوليتان على ضفاف النيل”يتحدث خلالها الباحث المعماري الدكتور أحمد صدقي.

وتقام الندوة وسط أجواء معرض الفنان الدكتور رمضان عبد المعتمد “الشموع ذكرى البداية”.

ويتلمس الباحث المعماري د. أحمد صدقي; عبر العمران المميز لتلك الظاهرة الحضارية البصرية الفنية وبالطبع الحياتية; هذا التمييز في رحلة تبدأ مما كان,والنشوء وتطور ونمو وخسوف الظاهرة المعمارية العمرانية الكوزموبوليتان الأهم في منطقة القاهرة الخديوية.