رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوى في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة بدعم من الضبابية التي تكتنف التقدم في إصلاح محتمل لقانون الضرائب الأمريكي.

وبحلول الساعة 07:57 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1291.44 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه لم يبتعد كثيرا عن الذروة التي سجلها يوم الجمعة عند 1297 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوى للمعدن النفيس منذ 16 أكتوبر.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4 % إلى 1291.20 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.8 % إلى 17.16 دولار للأوقية بعدما صعدت لأعلى مستوى في شهر في الجلسة السابقة.وتراجع البلاتين 0.8 % إلى 943.40 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.3 % إلى 996 دولارا للأوقية.