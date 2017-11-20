هراري - أ ش أ

أقرت المحكمة العليا في كينيا اليوم الاثنين فوز الرئيس أوهورو كينياتا بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي وفاز فيها بقرابة 98 بالمئة من الأصوات في ظل مقاطعة المعارضة.

ذكرت النبأ شبكة “يورو نيوز” الأوروبية بشكل عاجل دون ذكر المزيد من التفاصيل. يذكر أن المحكمة العليا بكينيا ألغت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس الماضي بسبب مزاعم التزوير وأمرت بإعادتها مرة أخرى.. وأجريت جولة الإعادة في أكتوبر في ظل مقاطعة مرشح المعارضة رايلا أودينجا بسبب عدم إجراء إصلاحات انتخابية تضمن عدم تكرار المخالفات على حد قوله.