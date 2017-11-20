القاهرة - أ ش أ

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الأحد, وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الاثنين يبلغ 24 ألفا و400 ميجاوات، مقابل 24 ألفا و200 ميجاوات أمس، والذي بلغ فيه الحمل الأدنى 16 ألفا و275 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى, وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول.

ومن بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين, تقدم الوزارة خدمة العملاء بالكهرباء “كول سنتر”، حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.