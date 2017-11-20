رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 21 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية, كما اقتحمت محلا للمجوهرات في مدينة رام الله, ونهبت ما بداخله.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية,بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة رام الله فجرا وفتشت منازل, ومحالا تجارية, واعتقلت المواطن نادر سابا, أعقبه مواجهات مع الشبان, دون أن يبلغ عن إصابات ، كما داهمت القوات في تلك الأثناء محل مجوهرات يعود لعائلة الأصبح وأحدثت دمارا في المكان.

كما اقتحمت بلدة بلعين غرب رام الله, وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها, واعتقلت منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين الناشط عبد الله أبو رحمة, والطفل أحمد محمد أبو رحمة.

وفي الخليل, اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين نسيم عاطف أحمد شلالدة (21 عاما), وعلاء جرادات من بلدة سعير شمال شرق المحافظة, ومحمد صبري مسالمة, وجعفر وليد مسالمة, وأركان رزق مسالمة, من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل, وذلك بعد دهم منازلهم.

وفي نفس السياق, داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدات الظاهرية ويطا وإذنا, ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول, وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي, وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها, ما تسبب في إعاقة مرورهم.