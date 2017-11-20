طوكيو - رويترز

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين وسط خسائر في وول ستريت وارتفاع الين، في حين سجلت أسهم الشركات المنتجة لمعدات أشباه الموصلات وأسهم القطاع المالي أداء ضعيفا.

وأغلق المؤشر نيكي متراجعا 0.6 %عند 22261.76 نقطة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % إلى 1759.65 نقطة، مع تداول 1.455 مليار سهم وهو أقل مستوى في شهر، كما نزلت قيمة التعاملات لأقل مستوى في شهر أيضا إلى 2.35 تريليون ين.