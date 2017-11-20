القاهرة - أخبار مصر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لعاصمة القبرصية نيقوسيا في زيارة رسمية تستمر يومين.

يرافق الرئيس في زيارته الى قرص وزراء وزراء الخارجية والتجارة والصناعة والبترول والاتصالات.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس بعقد لقاء ثنائى مع الرئيس القبرصي “نيكوس أناستاسيادس” وكبار المسئولين القبارصة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.

كما سيقوم الرئيس بزيارة هي الأولى من نوعها للبرلمان القبرصي، حيث سيلقي سيادته كلمة أمام أعضاء البرلمان تتناول تأكيد عمق العلاقات بين البلدين، التي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية.

ومن المنتظر ان يقوم الرئيس كذلك، والرئيس القبرصي “أناستاسيادس”، بافتتاح منتدى الأعمال المصري القبرصي، والذي يهدف لتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادل في الدولتين.

كما يشارك الرئيس يوم الثلاثاء في القمة الخامسة بين مصر وقبرص واليونان، في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت في القاهرة في نوفمبر 2014.