الإسكندرية - أ ش أ

تعرضت الإسكندرية صباح اليوم الاثنين لأمطار متوسطة مما أدى لتراكمها وتجمعها ببعض الشوارع والميادين, ولم يؤثر سقوط الأمطار على حركة سير المشاه والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم والطلبة لمدارسهم والجامعات أو الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة.

وذكر مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية كافة الاستعدادات لتصريف المياه وتطهير “الشنايش” لمنع تراكم المياه وتسهيل حركة المارة.

وتتعرض الإسكندرية حاليا إلى نوة “أنواء باقي المكنسة” وهي نوة ممطرة تستمر لمدة 4 أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية, وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.