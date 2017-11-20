القاهرة - أخبار مصر

يحتفل محرك البحث «جوجل» باليوم العالمي للطفل، الموافق يوم 20 نوفمبر من كل عام.

يرجع الاحتفال بـ«يوم الطفل العالمي» إلى توصية منظمة الأمم المتحدة عام 1954 بإقامة يوم عالمي للطفل في جميع دول العالم، من أجل تعزيز الترابط الدولي، والتوعية بحقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين المستوى المعيشي للطفل.

ويعتبر يوم 20 نوفمبر يوم هام جدًا في تاريخ الطفل، حيث تم إعلان حقوق الطفل في عام 1959، وفي عام 1989 اعتمدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في نفس اليوم.