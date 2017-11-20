القاهرة - أ ش أ

افتتح مشروع التحرير لاونج جوته برنامج “التعليم الإبداعي بناء الشخصية” الذي ينظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمركز القومي لثقافة الطفل.

يهدف البرنامج إلى بناء شخصية أطفال لديهم القدرة على الإبداع والإبتكار والتفكير النقدي البناء, ويتمتعون بروح العمل الجماعي وتقبل الآخر بغض النظر عن آرائه أو اتجاهاته.

بدأت احتفالية الافتتاح بكلمة ألقتها منى شاهين مؤسسة ومديرة مشروع التحرير لاونج جوته أكدت على أن هدف البرنامج, هو الاهتمام ببناء شخصية الطفل من خلال صقل العديد من المهارات لدى كل من يتعامل مع الأطفال.

وأوضحت أن البرنامج يستهدف الأطفال من خلال فئة المربيين أي كل من يتعامل مع الأطفال ويؤثر فيهم ومنهم موظفو المركز القومي لثقافة الطفل والمدرسون والأباء والفنانون ومدربو الرياضة في النوادي الاجتماعية.