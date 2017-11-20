القاهرة - أخبار مصر

يلتقى فريقا الأهلي والاسماعيلي فى السابعة مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية وهى المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى الممتاز.

ويتصدر الاسماعيلي ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة ، بينما يحتل الأهلى المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط.

وينتظر أن يخوض الفريق الأحمر هذه المباراة بتشكيل مكون من، محمد الشناوى وسعد سمير ومحمد هانى وأحمد فتحى وحسين السيد، وحسام عاشور وعمرو السولية ومؤمن زكريا وأجايى وعبد الله السعيد ووليد أزارو.

واستقر الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى للإسماعيلى بنسبة كبيرة على التشكيل الذى سيخوض لقاء الأهلى حيث يحرس محمد عواد العرين وأمامه الرباعى باهر المحمدى أو “محمد أبو المجد بوشا” وبهاء مجدى ومحمود متولى وريتشارد بافور أو “محمد هاشم” وفى الوسط عماد حمدى وحسنى عبد ربه أو “محمد فتحى” وكريم بامبو أو “محمد صادق” وإبراهيم حسن وإسلام عبد النعيم فى الوسط وأمامهم الكولومبى دييجو كالديرون رأس حربة وحيد.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت الفضائية وقناة النيل الفضائية والأرضية.